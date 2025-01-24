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Сегодня, 16:43

Зайцев прокомментировал поражение СКА от «Динамо»

Камила Абдурахманова
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Защитник СКА Никита Зайцев прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).

— По ходу игры СКА вел со счетом 3:0, но потом упустили преимущество. Что пошло не так?

— Не знаю, надо смотреть сейчас, разбираться. Так трудно сказать после игры.

— У СКА 5 поражений в 6 последних матчах. Какая атмосфера царит внутри команды?

— Рабочая атмосфера. Стараемся быть позитивными и не зацикливаться на этом. Готовимся к следующим играм. Надо делать свою работу, и все будет нормально.

— Психологически на вас это никак не давит?

— Нет, на меня вообще ничего не давит психологически. Я уже давно в хоккее, — заявил Зайцев «ВсеПроСпорт».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Никита Зайцев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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