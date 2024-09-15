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Сегодня, 21:00

Защитник СКА Зайцев: «В новом сезоне НХЛ буду следить за «Чикаго» и «Оттавой»

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Защитник СКА Никита Зайцев рассказал об ожиданиях от следующего сезона НХЛ.

— Когда начнется сезон НХЛ , будете смотреть игры?

- В НХЛ же игры ночью по нашему времени. Может, буду смотреть хайлайты.

— За кого будете болеть в следующем сезоне?

— Буду наблюдать за командами, в которых я играл: за «Чикаго» и «Оттавой». Всегда интересно посмотреть, как там ребята играют, — сказал Зайцев Metaratings.ru .

Предыдущие девять сезонов Зайцев играл в НХЛ. Он защищал цвета «Чикаго», «Оттавы» и «Торонто». В России ранее хоккеист играл за «Сибирь» и ЦСКА.

Источник: Metaratings.ru
Никита Зайцев
НХЛ
ХК СКА

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