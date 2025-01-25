Зайцев считает, что Шалунов намеренно ударил Никишина в голову в матче СКА и «Локомотива»

Защитник СКА Никита Зайцев высказался о силовом приеме нападающего «Локомотива» Максима Шалунова против игрока армейцев Александра Никишина.

«Считаю, что это был чистый удар в голову. Что тут еще обсуждать? На повторах было видно — человек подпрыгнул и ударил его в челюсть. С Педаном то же самое в конце игры.

В каком состоянии Никишин? У него сотрясение мозга, не очень хорошо себя чувствует, как и бывает во время сотрясений», — заявил Зайцев «ВсеПроСпорт»

Никишин смог продолжить игру с «Локомотивом» (5:2) после столкновения с Шалуновым. Позже хоккеисту СКА диагностировали сотрясение мозга. Он пропустил встречу с московским «Динамо» (3:5).