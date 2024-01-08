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Сегодня, 05:53

Зборовский оценил поражение «Автомобилиста» в матче с «Ак Барсом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

— Обе команды играют в вязкий хоккей, — приводит слова Зборовского Metaratings.ru. — Оба тренера более оборонительного плана.

— В чем феномен Широкова? У него гол и 501 очко в лиге.

— Опыт. Всегда был хороший бросок, реализовывает свои моменты. Я думаю, удача тоже сопутствует.

— После «Куньлуня» удачный отрезок на протяжении месяца. Каковы причины?

— Это был последний звонок, что хватит проигрывать. Внутри команды сами уже настроились. Самолюбие свое подняли. Поняли, что надо брать себя в руки.

— Лучшее меньшинство Востока у вас.

— За меньшинство у нас отвечает Ореховский. Второй год отрабатываем это, я думаю, все ребята подхватили это. У меня лучший показатель плюс минус в команде. Я не обращаю внимания. Становлюсь старше, получаю больше доверия, уверенней становлюсь. И где-то везет, без этого никак.

«Автомобилист» после 50 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 59 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zborovskii-ob-igre-za-avtomobilist-poluchayu-bolshe-doveriya-i-stanovlyus-uverennei-321782/
Сергей Зборовский
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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