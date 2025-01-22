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Сегодня, 14:55

Земченок: «Уход Глотова и Деанджело повлиял на игру СКА. В моменте было тяжело»

Алексей Михайлов
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Защитник СКА Артем Земченок в комментарии для «СЭ» оценил игру команды после ухода нападающего Василия Глотова и защитника Тони Деанджело.

«Повлиял ли на игру СКА уход Глотова и Деанджело? Да. У нас потом случились травмы — резко стало не хватать центральных. А Вася ушел. И не было времени плотно потренироваться. Все как-то накопилось, и, наверное, тяжело где-то было в моменте. Сейчас, я думаю, уже это время прошло, будем уже более собранными. Травмированные ребята восстановятся, и будем еще сильнее. Сейчас как раз была пауза, провели хорошие тренировки, все детали подкрутили. Думаю, дальше попрем», — сказал Земченок «СЭ».

Василий Глотов. «Депрессия — это не от сильного разума». Интервью Василия Глотова — об обмене из СКА и многом другом

Артем Земченок
Василий Глотов
Тони Деанджело
КХЛ
ХК СКА
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