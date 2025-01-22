Защитник СКА Земченок: «Настрой на «Локомотив» был запредельный. Решили, что надо уже быть друг за друга»

Защитник СКА Артем Земченок в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:2).

«Настрой был запредельный. Было достаточно времени, мы хорошо потренировались. Собрались командой, поговорили. Все решили, что надо уже быть друг за друга. Без разницы, как происходит ситуация. В матче с «Локомотивом» мы в принципе это показали, бились. Ни к кому претензий нет. Все выкладывались на 100 процентов. Закономерная победа. Был ли дополнительный заряд перед игрой? Нет, мы и так перед каждой игрой заряжаемся. В этом матче все было спокойно, с толком, с расстановкой. Наоборот, на эту игру мы вышли как с чистого листа. Забыли все, что было», — сказал Земченок «СЭ».

СКА прервал серию из четырех поражений, обыграв лидера «Запада» (78 очков), и поднялся на шестое место в турнирной таблице конференции, набрав 57 очков.