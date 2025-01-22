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Сегодня, 14:43

Земченок: «СКА без разницы, с какого места выходить в плей-офф. Нам по силам всех обыграть»

Алексей Михайлов
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Защитник СКА Артем Земченок в комментарии для «СЭ» высказался о значимости турнирного положения команды в Западной конференции.

«Насколько важен вопрос итоговой позиции на «Западе»? На нас это уже не сильно влияет. Нам главное — в восьмерке быть. Понятно, что не с последних мест выходить, но сейчас главное — найти свою игру, чтобы с этой игрой уже подходить к плей-офф. Будем мы на первом месте, будем на третьем, пятом — без разницы. Главное, чтобы была такая же игра, как с «Локомотивом», — друг за друга, с хорошим движением. Будем продолжать так же играть — тогда нам без разницы, с какого места выходить в плей-офф. Нам по силам всех обыграть», — сказал Земченок «СЭ».

После победы над лидером «Запада» «Локомотивом» СКА поднялся на шестое место в таблице конференции. В плей-офф выйдут по восемь лучших команд «Запада» и «Востока».

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Артем Земченок
КХЛ
ХК СКА
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