Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:18

Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина и поедет на обследование в Германию

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов в интервью «СЭ» рассказал о травме, полученной во время финала Кубка Гагарина.

«Во втором матче в меня врезался Черепанов, у меня вылетело плечо. Я специально долго не лежал на льду, чтобы игроки «Локомотива» не поняли, что у меня травма. Последние два матча провел с тейпом, сейчас еду на обследование в Германию. Эта старая травма, которая была у меня в «Авангарде», — сказал Зернов «СЭ».

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс». «Локомотив» во второй раз в своей истории играл в финале и снова проиграл.

Денис Зернов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
«Локо» сожран за четыре матча, пацаны Разина – чемпионы! Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Набоков — самый молодой MVP в истории

Морозов: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии»