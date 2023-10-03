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Сегодня, 10:34

Зернов поздравил Гололобова и Паливко с первыми забитыми шайбами в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Денис Зернов поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

«Откуда такая голевая феерия? Так получилось, что здорово реализовали свои моменты. Так, в принципе, как всегда готовились, ничего необычного. Хотел бы поздравить Гололобова и Паливко с первыми шайбами в КХЛ, молодцы, так держать», — приводит слова Зернова Metaratings.ru.

«Магнитка» с 21 очком лидирует в турнирной таблице «Востока». «Нефтехимик» — на последнем 12-м месте с 8 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-zernov-khotel-by-pozdravit-gololobova-i-palivko-s-pervymi-shaibami-v-kkhl-molodcy-290894/
Денис Зернов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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