Зернов поздравил Гололобова и Паливко с первыми забитыми шайбами в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов поделился эмоциями после победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

«Откуда такая голевая феерия? Так получилось, что здорово реализовали свои моменты. Так, в принципе, как всегда готовились, ничего необычного. Хотел бы поздравить Гололобова и Паливко с первыми шайбами в КХЛ, молодцы, так держать», — приводит слова Зернова Metaratings.ru.

«Магнитка» с 21 очком лидирует в турнирной таблице «Востока». «Нефтехимик» — на последнем 12-м месте с 8 очками.