Зернов о победе над «Автомобилистом»: «Столько сил потратили, было бы обидно проиграть»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов подвел итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 ОТ).

«Мы понимали, что в плей-офф будут овертаймы и готовились хорошо физически. Силы есть, чувствуем себя отлично. Что мешало забить раньше? Мы старались забить, закончить пораньше. Но соперник здорово играл в меньшинстве. Очень важно было победить в овертайме, столько сил потратили и было бы обидно проиграть. От этого будет дополнительный эмоциональный подъем.

Шайба удачно отлетела за ворота, решил бросить и удачно попал вратарю в голову, рикошетом она зашла. Если честно, не сразу понял, что гол", — приводит слова Зернова официальный сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.