Зернов: «У Разина шесть или восемь минут играл без смен»

Сегодня, 18:30
Нападающий «Магнитки» Денис Зернов в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с главным тренером команды Андреем Разиным.
— Насколько быстро вы привыкли к Андрею Разину?
— Нам повезло, что у нас был хороший старт. Когда команда выигрывает, атмосфера хорошая, да и тренер особо не ругается. Был тяжелый момент, когда проиграли пять матчей подряд, но такое у всех бывает.
— Наверняка слышали о том, что у него непростой характер.
— Судя по рассказам ребят, которые работали с ним раньше, Разин изменился в хорошую сторону. Ничего сложного не было.
— Какой разговор с тренером можно вспомнить?
— Был интересный случай, не помню, с кем играли — либо с «Сочи», либо с «Витязем». В третьем периоде мы вели в две-три шайбы, я вроде неплохо играл, но очков не набрал. И Разин меня посадил. Я разозлился. Потом он выпустил меня в меньшинстве, и я отыграл все две минуты. Потом вернулся на лед, а тренер отправляет играть. В итоге я 6 или 8 минут играл без смен.
— Потом выяснил, что это было?
— Нет. Наверное, он подумал, что я специально не менялся в меньшинстве.