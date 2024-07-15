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Сегодня, 18:30

Зернов: «У Разина шесть или восемь минут играл без смен»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Магнитки» Денис Зернов в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии с главным тренером команды Андреем Разиным.

— Насколько быстро вы привыкли к Андрею Разину?

— Нам повезло, что у нас был хороший старт. Когда команда выигрывает, атмосфера хорошая, да и тренер особо не ругается. Был тяжелый момент, когда проиграли пять матчей подряд, но такое у всех бывает.

— Наверняка слышали о том, что у него непростой характер.

— Судя по рассказам ребят, которые работали с ним раньше, Разин изменился в хорошую сторону. Ничего сложного не было.

— Какой разговор с тренером можно вспомнить?

— Был интересный случай, не помню, с кем играли — либо с «Сочи», либо с «Витязем». В третьем периоде мы вели в две-три шайбы, я вроде неплохо играл, но очков не набрал. И Разин меня посадил. Я разозлился. Потом он выпустил меня в меньшинстве, и я отыграл все две минуты. Потом вернулся на лед, а тренер отправляет играть. В итоге я 6 или 8 минут играл без смен.

— Потом выяснил, что это было?

— Нет. Наверное, он подумал, что я специально не менялся в меньшинстве.

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Денис Зернов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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