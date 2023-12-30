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Сегодня, 09:59

Жафяров поделился ожиданиями от дебютной игры за «Авангард» в КХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой».

Встреча состоится сегодня, 30 декабря. Эта игра станет первой игрой для Жафярова в «Авангарде».

«Думаю, будет очень непросто. Некоторое время не играл. Надо вкатиться, можно сказать, привыкнуть и к самому физическому состоянию, и к требованиям. Поэтому легко точно не будет, но ради этого мы и здесь. Думаю, все получится», — сказал Жафяров в интервью клубной пресс-службе.

Жафяров был обменян в «Авангард» из «Ак Барса» 27 декабря, в последний день трансферного окна в КХЛ. До этого агент хоккеиста Шуми Бабаев подал заявление в КХЛ с требованием расторгнуть контракт форварда с казанским клубом по пункту «спортивная дискриминация».

В текущем сезоне 29-летний Жафяров набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах за «Ак Барс». «Авангард» (59 очков) идет вторым на «Востоке».

Дамир Жафяров, Игорь Гераськин, Семен Кошелев. Невероятный обмен в КХЛ. Участвовали три клуба и решили полугодовой конфликт

Дамир Жафяров
ХК Авангард
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