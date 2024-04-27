Жафяров покинет «Авангард»

Как стало известно «СЭ», «Авангард» не будет продлевать контракт с 30-летним нападающим Дамиром Жафяровым.

Форвард выйдет на рынок свободных агентов, где на него есть устойчивый спрос.

Жафяров перешел в омский клуб в конце декабря 2023 года из «Ак Барса» в результате трехстороннего обмена. В прошедшем сезоне хоккеист отыграл 41 матч, забросил 5 шайб и отдал 12 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», ЦСКА, «Сибири», «Адмирала», «Торпедо» и СКА.