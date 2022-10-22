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Сегодня, 01:27

Жафяров: «Бывают такие матчи, когда не все получается, приходится переламывать»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий СКА Дамир Жафяров прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Довольно сложная игра получилась, хорошо, что довели до победы. Хороший гол Хуснутдинов забил в третьем периоде, получилось выстоять в концовке. Самое главное — взяли два очка. Тренируемся, готовимся к следующим матчам. Если бы мы знали, в чем будет сложность матча, нам было бы легче. Бывают такие матчи, когда не все получается, приходится переламывать. Нет легких соперников. Играем на победу в любом случае, как бы не складывался матч», — цитирует пресс-служба лиги Жафярова.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче. «Куньлунь» занимает 10-е место, имея на счету 19 очков в 22 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504218.html
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