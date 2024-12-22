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Сегодня, 15:10

Жамнов — о матче в Ташкенте: «Обычная игра регулярки. Но интересна реакция местных зрителей»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Игра пройдет на «Хумо Арене» в столице Узбекистана Ташкенте в рамках инициативы КХЛ о популяризации хоккея и лиги.

«Было недостаточно освещения [во время тренировки]. Это неприятный сюрприз, так как вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Но в целом условия для проведения игры нормальные.

Место проведения? Особо ничего не меняется: мы летаем по России по три-четыре часа, здесь разница по времени [c Москвой] два часа. Для меня это такой же матч регулярного чемпионата. Интересно только посмотреть, как будут реагировать [местные] болельщики», — цитирует Жамнова ТАСС.

Красно-белые под руководством тренера занимают 2-е место в Западной конференции после 38 игр, набрав 51 очко.

Егор Сурин, Байрон Фрейз, Александр Елесин и&nbsp;Рушан Рафиков празднуют забитую шайбу в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (2:0). 12&nbsp;ноября. Москва. «Локомотив» — первый, а СКА — только пятый. Все команды, которые могут выиграть Кубок Гагарина, — от худшей к лучшей

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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