Жамнов — о матче в Ташкенте: «Обычная игра регулярки. Но интересна реакция местных зрителей»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Игра пройдет на «Хумо Арене» в столице Узбекистана Ташкенте в рамках инициативы КХЛ о популяризации хоккея и лиги.

«Было недостаточно освещения [во время тренировки]. Это неприятный сюрприз, так как вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Но в целом условия для проведения игры нормальные.

Место проведения? Особо ничего не меняется: мы летаем по России по три-четыре часа, здесь разница по времени [c Москвой] два часа. Для меня это такой же матч регулярного чемпионата. Интересно только посмотреть, как будут реагировать [местные] болельщики», — цитирует Жамнова ТАСС.

Красно-белые под руководством тренера занимают 2-е место в Западной конференции после 38 игр, набрав 51 очко.