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Сегодня, 22:57

Жамнов — об игре в первом периоде с минским «Динамо»: «Это проблема, которая тянется с прошлого сезона»

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:2).

— Третью игру подряд «Спартак» не может открыть счет первым. С чем это связано?

— Это проблема, которая тянется с прошлого сезона, тогда мы также начинали очень плохо. История повторяется. Делаем выводы, с ребятами после игры поговорили. Победа это, конечно, замечательно, но есть очень много моментов, где нам предстоит работать. И это один из этих моментов.

— Кто несет ответственность за пропущенную первую шайбу — Чайковски или Орлов?

— Это наша внутренняя кухня, мы разберемся сами.

— Можно ли сказать, что связка Мальцев-Ружичка-Пашин — альтернатива «бразильской» тройке Голдобин-Порядин-Морозов?

— У них разный хоккей, разные стили. Все-таки надо учитывать, что и размерами они больше, если сравнивать с «бразильской», как вы сказали, тройкой. Я думаю всегда хорошо, когда не одно звено забивает, а несколько.

«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (2 балла) опустилось на 9-ю позицию.

(Анна Бирюкова)

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов

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