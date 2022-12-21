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Сегодня, 21:57

Жамнов может стать главным тренером «Ак Барса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Алексей Жамнов.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», Алексей Жамнов в ближайшее время может быть назначен главным тренером «Ак Барса».

На данный момент 52-летний специалист занимает пост главного тренера сборной России. Он возглавляет национальную команду с сентября 2021 года.

В начале декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса». Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является Юрий Бабенко.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 41 матче.

ХК Ак Барс
Алексей Жамнов
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