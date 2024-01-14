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Сегодня, 18:18

Жамнов назвал маразмом обвинения в адрес Ковальчука из-за неудачных результатов «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Ковальчук (слева) и Алексей Жамнов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на критику нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

«Говорить о том, что команда стала валиться из-за прихода Ковальчука, — это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», я нормально к этому отношусь. Писать можно что угодно», — цитирует Жамнова РИА «Новости».

40-летний нападающий в декабре подписал контракт со «Спартаком». Он набрал за красно-белых 4 (3+1) очка в 7 матчах. В этих встречах «Спартак» одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

Источник: РИА «Новости»
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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