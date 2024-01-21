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Сегодня, 22:05

Жамнов объяснил, почему Порядин не играл против «Ак Барса»

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Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б) в Казани рассказал, почему один из лучших бомбардиров команды Павел Порядин пропускал игру.

«У него микротравма, — заявил Жамнов. — Решили не форсировать события и посмотреть, как дальше будет продвигаться. Завтра мы вернемся в Москву, обследуем его и уже будем принимать решение».

В 54 матчах текущего регулярного чемпионата на счету Порядина 50 (23+27) очков. В последних трех играх форвард не набирал результативные баллы.

(Евгений Туркулец)

Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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