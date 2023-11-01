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Сегодня, 15:30

Жамнов — о фоле Прохоркина на Рубцове: «Игрок поднимал локоть, это — грубость»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Форвард «Спартака» Герман Рубцов после столкновения с Николаем Прохоркиным.
Фото ХК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал фол нападающего «Сибири» Николая Прохоркина на форварде красно-белых Германе Рубцове, за который Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал его на три матча.

— Что скажете о фоле Прохоркина против Рубцова?

— На мой взгляд, игрок шел бить целенаправленно. По мне — это грубость, можно было не поднимать локоть.

— Надолго ли выбыл Рубцов?

— Тут больше зависит от докторов. Пока сложно сказать.

Алексей Жамнов. «Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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