Жамнов — о фоле Прохоркина на Рубцове: «Игрок поднимал локоть, это — грубость»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал фол нападающего «Сибири» Николая Прохоркина на форварде красно-белых Германе Рубцове, за который Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал его на три матча.

— Что скажете о фоле Прохоркина против Рубцова?

— На мой взгляд, игрок шел бить целенаправленно. По мне — это грубость, можно было не поднимать локоть.

— Надолго ли выбыл Рубцов?

— Тут больше зависит от докторов. Пока сложно сказать.