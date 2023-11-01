Сегодня, 15:30
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал фол нападающего «Сибири» Николая Прохоркина на форварде красно-белых Германе Рубцове, за который Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал его на три матча.
— Что скажете о фоле Прохоркина против Рубцова?
— На мой взгляд, игрок шел бить целенаправленно. По мне — это грубость, можно было не поднимать локоть.
— Надолго ли выбыл Рубцов?
— Тут больше зависит от докторов. Пока сложно сказать.