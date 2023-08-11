Жамнов оценил возможность включения Ковальчука в состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что московский клуб готов включить в состав Илью Ковальчука, если хоккеист изъявит желание возобновить карьеру в родном клубе.

«Мы ждем, если вернется — поговорим, без проблем. Он же сказал, что ему четыре недели надо на подготовку. Такой вариант возможен, почему нет? Все будет от него зависеть. Полезен ли он будет «Спартаку»? Он игрок с большим авторитетом и опытом, если он изъявит желание, то поговорим», — приводит слова Жамнова ТАСС.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.