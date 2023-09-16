Жамнов: «Спартак» чуть-чуть проиграл ЦСКА в движении, но ребята отдавались игре полностью, у меня нет претензий»

16 сентября, 23:16
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что у него нет претензий к команде после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).
«Хорошо начали, играли по заданию двадцать минут. Потом отдали инициативу, перестали выполнять то, что выполняли в первом периоде. Игра поменялась, нам было ясно, что ЦСКА добавит, мы чуть-чуть проиграли в движении, проиграли в борьбе за нейтральную шайбу. ЦСКА из-за этого завладел инициативой. Но ребята молодцы, они отдавались игре полностью, у меня нет претензий к команде. ЦСКА — опытная команда, которая будет играть до конца при любом счете. Для нас это хороший урок. У нас команда строится. Есть моменты, которые уже нравится, есть то, над чем еще много работать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.
Спартаковцы идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков за 7 встреч. 18 сентября команда на выезде встретится с московским «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
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