Жамнов: «Понимаю реакцию Ружички, в НХЛ такое не приветствуется»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2).

«Тяжелая игра, ее ритм сломали наши удаления. Выиграли — молодцы. Ясно, что есть много моментов, например, ненужные удаления, которые ломают ритм. Я понимаю реакцию Ружички, в НХЛ не приветствуется, когда игрок соперника проезжает мимо твоей лавки. Это эмоции, я их прекрасно понимаю», — цитирует «РБ Спорт» Жамнова.

После этой победы спартаковцы набрали 55 очков в 39 матчах. 2024 год они заканчивают на второй позиции в Западной конференции.