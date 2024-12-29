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Сегодня, 21:43

Жамнов: «Понимаю реакцию Ружички, в НХЛ такое не приветствуется»

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2).

«Тяжелая игра, ее ритм сломали наши удаления. Выиграли — молодцы. Ясно, что есть много моментов, например, ненужные удаления, которые ломают ритм. Я понимаю реакцию Ружички, в НХЛ не приветствуется, когда игрок соперника проезжает мимо твоей лавки. Это эмоции, я их прекрасно понимаю», — цитирует «РБ Спорт» Жамнова.

После этой победы спартаковцы набрали 55 очков в 39 матчах. 2024 год они заканчивают на второй позиции в Западной конференции.

Источник: «РБ Спорт»
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ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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