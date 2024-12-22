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Сегодня, 13:08

Жамнов пожаловался на освещение во время тренировки «Спартака» в Ташкенте

Камила Абдурахманова
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Главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову не понравилось освещение на утренней тренировке перед вынесенным матчем FONBET чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

«Было недостаточно освещения. Это неприятный сюрприз, так как вратари недостаточно хорошо видят шайбу. Но в целом условия для проведения игры нормальные.

Особо ничего не меняется: мы летаем по России три-четыре часа, разница по времени два часа. Для меня это такой же матч регулярного чемпионата. Интересно только посмотреть, как будут реагировать болельщики», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Матч «Спартака» и минского «Динамо» пройдет в воскресенье на «Хумо-Арене», начало игры в 17:00 мск.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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