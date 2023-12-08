Жамнов: «Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Есть победы, есть поражения, ребята молодцы, старались показывать тот хоккей, который мы просим от них. Но есть много хоккейных нюансов, над которыми предстоит работать в дальнейшем. Забраться на вершину тяжело, но удержаться там еще сложнее. Это заслуга хоккеистов — они поверили в то, что игровая дисциплина и выполнение тренерских задач могут приносить результат. Команда понимает, что мы можем выигрывать у любого соперника. Но всегда хочется лучше, чтобы команда двигалась в правильном направлении без перепадов. Никто не сомневался, что эмоции у команды есть. Без них в хоккей играть нельзя, можно только массовым катанием заниматься. Старались достать эмоции из ребят и достучались до них. Почему Цылпаков не забил в пустые? Как я вам эту ситуацию опишу? У меня даже смеха нет. Истерика. У меня нет объяснений. Наверное, это вопрос к самому Цыплакову. У нас был разговор в раздевалке, но это внутренняя кухня», — цитирует пресс-служба лиги Жамнова.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).