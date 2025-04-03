Жамнов о том, что «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина: «Все зависит от нас»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:2) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Спартак» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал плей-офф.

«Нужна была одна забитая шайба, не получалось многое в первом периоде. Вратарь Артем Загидулин держал нас в игре, могло залететь и больше. Не хватало нам движения, и первый гол снял эту нервозность. Потом ребята расслабились, стало все получаться.

Первые два матча серии провел Дмитрий Николаев, остальные три — Загидулин. При Николаеве «Спартак» одержал две победы, с Загидулиным команда выиграла в двух матчах из трех. «У нас равноценный вратарский тандем. Из-за повреждения команде не может помочь защитник Михал Чайковски. «Он остается под наблюдением докторов. С ним не все так просто.

С «Северсталью» приходится показывать энергозатратный хоккей, очень тяжело, если ты не свежий. Что касается дальнейшей подготовки, то все зависит от нас. Постараемся найти середину — календарь есть календарь», — приводит ТАСС слова Жамнова.

В четвертьфинале Кубка Гагарина «Спартак» получит либо второй, либо третий «посев» — в зависимости от результатов других серий первого раунда.