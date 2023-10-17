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Сегодня, 03:38

Жамнов: «В чем магия тройки Голдобин-Морозов-Порядин? Это не магия, это химия!»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).

«Думаю, игра складывалась неплохо. Мы понимали, что «Сочи» — серьезная команда, настраивались на них. Понимали, что у нас две игры через день и расслабляться нельзя. Но когда повели, возникла вальяжность, отдали чуть инициативу. Тем не менее, ребята молодцы, готовимся к следующему матчу. В чем магия тройки Голдобин-Морозов-Порядин? Это не магия, это химия! Я думаю, они могут играть еще сильнее, работа с ними ведется, думаю, они еще покажут себя», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» одержал 6 победу подряд и набрал 28 очков (2-е место «Запада»). У «Сочи» — 23 очка и 5-е место «Запада».

В следующем матче команды встретятся еще раз. Игра состоится 18 октября.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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