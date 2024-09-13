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Сегодня, 08:05

Жамнов: «Все поддерживают Голдобина, я видел реакцию лавки, когда он забил»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:2).

«Нам предстоит много работы, только четыре игры сыграли. Не судите первую тройку по одной игре. У нас еще длинный путь. Но надеюсь, что ребята обретут уверенность и будут прогрессировать в дальнейшем. Как поддерживаем Голдобина? У нас хороший коллектив. Все ребята поддерживают, я видел реакцию лавки, когда он забил. Он все прекрасно понимает, но иногда слишком уходит в себя. Нужна поддержка всех вместе», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех матчах сезона — 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов

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