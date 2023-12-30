Жамнов: «Витязь» преподал нам хороший урок, «Спартак» не имеет права отдавать такие игры»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о причинах поражения команды от «Витязя» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:5 ОТ).

«Витязь» преподал нам хороший урок. Надо играть до конца, мы не имеем права отдавать такие игры. Не знаю, в чем причина. Наверное, чересчур поверили в свои силы. Это переросло в самоуверенность и привело к ошибкам. Игра Патрика Рибара? Не считаю, что его надо было менять. Мы начали сыпаться тактически и делать то, что не стоило», - приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Спартак» сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 66 очков за 47 матчей. «Витязь» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице, в активе команды 36 очков в 45 играх.