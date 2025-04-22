Жамнов — о поражении от «Салавата»: «По самоотдаче у меня претензий нет»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги шестого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ1).

«Сейчас многое будет зависеть от головы. Тут, как говорится, не тактически, не схемы рисовать. Главное, чтобы ребята восстановились. Это спорт, мы должны быть готовы к седьмому матчу, через это тоже надо пройти. Нам надо было добавить трафика перед воротами. Много бросков было во вратаря.

Самое главное в седьмых матчах — быть уверенным в себе. По самоотдаче у меня претензий нет. Главное, чтобы ребята просто восстановились. Здесь больше не тренерская установка, не система игры, больше от самих игроков будет зависеть», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмая решающая игра пройдет 23 апреля в Уфе и начнется в 17.00 мск.