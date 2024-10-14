Жамнов пропустит матч «Спартак» — «Динамо» по состоянию здоровья

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба клуба.

Функции главного тренера возложены на Алексея Ковалева. Матч пройдет сегодня, 14 октября, и начнется в 19:30 мск.

«Спартак» набрал 20 очков в 14 матчах и расположился на втором месте в Западной конференции.