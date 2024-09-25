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Сегодня, 21:01

Жамнов раскритиковал хоккеистов «Спартака» после матча с «Металлургом»: «Мы сегодня отскочили»

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов раскритиковал хоккеистов своей команды после матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:3). Красно-белые вели со счетом 4:1, но позволила сопернику сократить отставание до минимума.

— Так играть нельзя. Если мы хотим двигаться вперед, расти как команда, то мы должны играть все 60 минут. Но то, что мы творим, мы сами себе усложняем. Мы делаем такие детские ошибки, на которые смотришь и удивляешься. Скажите спасибо Николаеву, что он нас держал всю игру.

Победа есть победа, но это не игра. Мы сегодня отскочили, не мы выиграли, а нам просто повезло. С таким хоккеем мы не выиграем. Вы все прекрасно умеете играть и знаете, что делать. Давайте соберёмся, вот это ни к чему хорошему нас не приведёт в дальнейшем", — сказал Жамнов в раздевалке после игры, — сказал Жамнов хоккеистам в раздевалке.

«Спартак» (13 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (6) идет десятым на «Востоке».

ФК Спартак (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Алексей Жамнов

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