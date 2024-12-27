Жамнов раскритиковал игру «Спартака» после поражения от «Куньлуня»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал отвратительной игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Красно-белые уступили в этой встрече со счетом 2:4.

«Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз. Говорили с игроками после каждого периода, но не дошло. Не действуем правильно в ситуациях с нашими пропущенными шайбами. Сыграли отвратительно», — сказал Жамнов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Куньлуня».

«Спартак» с 53 очками после 38 матчей опустился на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру команда Жамнова проведет 29 декабря против «Витязя».