Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 декабря, 23:55

Жамнов раскритиковал игру «Спартака» после поражения от «Куньлуня»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал отвратительной игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Красно-белые уступили в этой встрече со счетом 2:4.

«Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз. Говорили с игроками после каждого периода, но не дошло. Не действуем правильно в ситуациях с нашими пропущенными шайбами. Сыграли отвратительно», — сказал Жамнов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Куньлуня».

«Спартак» с 53 очками после 38 матчей опустился на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру команда Жамнова проведет 29 декабря против «Витязя».

Источник: Официальный сайт «Куньлуня»
Хоккей
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Читайте также
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Фицо предрек Украине расплату за «западную авантюру» своей территорией
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Фицо пообещал ответ Киеву из-за прекращения поставок газа из РФ
Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой прошло в Риге
Сегодня
Вчера
Неделя