Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:34

Жамнов — о Заседе: «Мы давали ему шанс с самого начала, но он за него не зацепился»

Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим Матвеем Заседой.

В декабре хоккеист заявил о желании покинуть московский клуб, но не был обменян. Контракт хоккеиста действует до конца апреля 2024 года.

— Матвей Заседа просил в декабре обмена. Принято ли решение по нему?

— У каждого игрока есть шанс, и мы его даем. И этот шанс надо использовать. Если есть хоккеист, который сильнее Матвея по спортивному принципу, то я поставлю его, конечно. Матвею мы давали шанс с самого начала, но он за него не зацепился. Может быть, та манера игры, которую показывал «Спартак» в этом сезоне, ему не подошла, — сказал Жамнов.

24-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах за «Спартак» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ.

(Анна Бирюкова)

Матвей Заседа
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
2
Обсудить
Читайте также
Кубок России не отменили из-за покушения на губернатора Мурманской области
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»

Голкипер «Трактора» Фукале не сыграет в третьем матче серии против «Локомотива»