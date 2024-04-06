Жамнов — о Заседе: «Мы давали ему шанс с самого начала, но он за него не зацепился»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим Матвеем Заседой.

В декабре хоккеист заявил о желании покинуть московский клуб, но не был обменян. Контракт хоккеиста действует до конца апреля 2024 года.

— Матвей Заседа просил в декабре обмена. Принято ли решение по нему?

— У каждого игрока есть шанс, и мы его даем. И этот шанс надо использовать. Если есть хоккеист, который сильнее Матвея по спортивному принципу, то я поставлю его, конечно. Матвею мы давали шанс с самого начала, но он за него не зацепился. Может быть, та манера игры, которую показывал «Спартак» в этом сезоне, ему не подошла, — сказал Жамнов.

24-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах за «Спартак» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ.

(Анна Бирюкова)