Жамнов установил клубный рекорд «Спартака» по победам в КХЛ

Во вторник, 4 февраля, «Спартак» обыграл «Локомотив» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ (5:4).

Эта победа стала 76-й для Алексея Жамнова в качестве главного тренера красно-белых. Он побил клубный рекорд «Спартака» по числу побед в КХЛ, принадлежавший Милошу Ржиге (75).

Московская команда набрала 67 очков за 51 матч и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

54-летний Жамнов возглавляет «Спартак» с марта 2023 года. До этого он тренировал сборную России по хоккею.