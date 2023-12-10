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Сегодня, 21:15

Жамнов — про тренерскую карьеру Мостового: «Чему можно научить человека, который всю жизнь играл?»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил дебют экс-футболиста «Сельты» Александра Мостового в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, где он играл за сборную Дивизиона Боброва.

— Как вам дебют Александра Мостового сегодня?

— Хорошо отыграл, функционально готов. Правда, в конце устал уже, — приводит «РБ Спорт» слова Жамнова.

— Может потянуть КХЛ или только в «Вышке»?

— Надо ему еще потренироваться, функциональное состояние поправить. А так, готов уже.

— Как относитесь к тому, что долгое время не хотел учиться на тренера?

— Мы знаем друг друга давно. Плюс, он играл сам. Чему можно научить человека, который сам всю жизнь играл? Он же выступал и в сборной, и в европейских клубах.

21 августа 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhamnov-o-trenerskoj-kar-ere-mostovogo-chemu-mozhno-nauchit-cheloveka-kotory-j-vsyu-zhizn-igral/
Александр Мостовой
Футбол
Хоккей
Алексей Жамнов
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