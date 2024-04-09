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Сегодня, 13:30

Жамнов заявил, что Ковальчук профессионально относился к моментам, когда не попадал в состав

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о вкладе нападающего Ильи Ковальчука в выступление команды в прошедшем сезоне.

«Надо отдать ему должное — он дал больше молодым ребятам возможность понять эту атмосферу. Все-таки у него огромный опыт, и я только признателен ему в том, что когда он не был в составе, то относился к этому профессионально, никаких обид между нами не было. Мы и дружим, тут скрывать нечего. И то, что он вернулся, он сделал этот выбор сам, его никто не заставлял. Поэтому я признателен, что какой-то этап он был с нами», — цитирует Жамнова ТАСС.

7 апреля «СЭ» сообщал, что Ковальчук может завершить карьеру игрока и стать генменеджером «Спартака».

В сезоне КХЛ-2023/24 40-летний Ковальчук провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

Источник: ТАСС
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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