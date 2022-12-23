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КХЛ

Сегодня, 14:25

Жамнов: «В КХЛ существует вратарская проблема для сборной России»

Жамнов заявил, что в КХЛ существует вратарская проблема для сборной России
Михаил Скрыль
Корреспондент
Серия буллитов в матче с Белоруссией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» отметил проблему с российскими вратарями в КХЛ.

— Перед Кубком мира выбор вратарей становится еще сложнее? Прогрессируют Сорокин, Кочетков, на высоком уровне играют Шестеркин и Василевский.

— Для тренера, наоборот, хорошо, когда есть такой выбор. Посмотрите на Кубок Первого канала. Видно, что в КХЛ существует вратарская проблема для сборной.

— Но тот же Никита Серебряков показал в клубе отличную статистику.

— По статистике он — один из лучших в лиге, но с белорусами что-то пошло не так. Об этом я и говорю, что статистика порой обманчива. На клубном уровне она может быть обалденная, а в сборной статистика не имеет никакого значения. Но я не могу его винить. У Никиты не пошла игра, а мы не помогли ему. В поражении виноваты мы все.

Полностью интервью Жамнова «СЭ» читайте здесь

КХЛ
Алексей Жамнов
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