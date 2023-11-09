Жамнов заявил, что в «Спартаке» выполнили все его пожелания по селекции

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о селекции клуба.

53-летнего специалиста спросили, все ли его пожелания были выполнены в межсезонье.

«В принципе, да. Мы исходили из того, что можем себе позволить. У нас нет такого сумасшедшего бюджета, никто не строил иллюзий. У нас есть в нашем понимании потолок, и мы исходили из этого», — цитирует Жамнова ТАСС.

«Спартак» с 40 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 игр. 9 ноября красно-белые на выезде сыграют с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.