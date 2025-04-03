Жена Шарипзянова о защитнике «Металлурга» Камалове: «Этот урод заплатит по меркам судьбы»

Виолетта Шарипзянова, жена защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова отреагировала на то, что защитник «Металлурга» Никита Камалов ударил ее мужа из-за спины в челюсть во время пятого матча первого раунда Кубка Гагарина.

В конце второго периода между хоккеистами произошла стычка. Камалова пытался удерживать форвард омичей Илья Каблуков, но его оттащил игрок магнитогорцев Данила Паливко. После этого Камалов попал в челюсть Шарипзянову ударом из-за спины.

По итогам эпизода Камалов получил 2 минуты штрафа. Когда хоккеист ехал в штрафной бокс, он размахивал руками и заводил публику.

«Я пропустила матч из-за 7-часовой седации. Тут нельзя материться, но этот урод заплатит по меркам судьбы. Я уважаю соперника до того момента, как тот начинает трогать моих. Да, плей-офф и все такое, но моральные качества и уважение никто не отменял. Ты на льду, а не на соревнованиях «кто тупее», — написала в своем Telegram-канале Виолетта Шарипзянова.

«Металлург» обыграл «Авангард» (3:1) в пятом матче. Счет в серии в пользу омичей — 3-2.

Шестой матч между командами пройдет в Омске 5 апреля.