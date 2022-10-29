Жена Радулова: «Какую же ***** люди пишут в сети... Человеческой тупости нет предела»

Анна Бокий, жена нападающего «Ак Барса» Александра Радулова отреагировала на новость о том, что хоккеиста вывели из состава команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

28 октября главный тренер казанцев Олег Знарок сообщил, что 36-летний форвард пропустит игру против нижнекамцев.

«Какую же ***** люди пишут в сети... И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела», — написала Бокий у себя в соцсетях.

В сезоне-2022/23 Радулов набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах за «Ак Барс».

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится в воскресенье, 30 октября и начнется в 17.00 по московскому времени.