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Сегодня, 21:25

Жена Яшкина сообщила, что форвард еще не подписал контракт ни с одной командой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Надия Яшкина, жена форварда Дмитрия Яшкина, рассказала о планах хоккеиста на будущее.

31 мая главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Яшкин покинул клуб.

«Ребят, Дима ничего пока не выбрал и не подписал, как я и говорила. Я так же как и вы не знаю, где мы будем пока еще. Он находится в стадии, когда агент ведет переговоры, а он просто готовится к сезону, чтобы быть в лучшей форме. Мне очень жаль, что мы не остаемся в СКА. Классный, харизматичный тренер, крутейшие болельщики и город с историей. Также было жаль уходить из «Динамо», там тоже болельщики просто любовь. Но хоккей такая штука», — написала Яшкина в своем Telegram-канале.

По информации «СЭ», Яшкин подпишет контракт на три года с «Ак Барсом».

Яшкин перешел в СКА в конце июля 2022 года, подписав однолетний контракт. В минувшем сезоне чешский нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. 30-летний форвард сыграл за питерский клуб 67 матчей в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка. В плей-офф он сыграл в 14 играх и набрал 7 (5+2) очков.

Дмитрий Яшкин
КХЛ
ХК СКА
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