Жена защитника Шалапова рассказала о поступающих ей угрозах от болельщиков «Барыса»

Жена защитника «Барыса» Егора Шалапова на своей странице в соцсетях рассказала о поступающих ей угрозах со стороны казахских болельщиков.

Она привела несколько сообщений от хоккейных фанатов.

«Вам не место в «Казахстане».

«Не занимайте место нашей молодежи».

Причем девушка отметила, что болельщики пишут не самому Егору, а именно ей.

«За 6 лет я получила кучу сообщений в таком роде, очень часто переходят рамки дозволенного, даже желали смерти. Надеюсь, вы станете чуточку добрее и вам будет стыдно за такие сообщения. И в следующий раз подходите и говорите лично. Уже понаблюдала, как пишут такие комментарии, а в жизни подходят, улыбаются и просят автограф. Эти сообщения были получены в августе. Надеюсь, вы представляете, сколько таких сообщений я удалила за все время. Очень жаль, что в Казахстане враждебно относятся к российским игрокам», — написала девушка.

27-летний Шалапов — уроженец Челябинской области. С 2016 года он играет в «Барысе», в 2018-м получил возможность выступать за сборную Казахстана.