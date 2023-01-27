Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

Журавлев рассказал, что захотел вернутся в России после месяца игры в АХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал о решении вернуться в Россию после месяца выступлений в АХЛ.

«Когда впервые задумался о возвращении в «Ак Барс»? Где-то в середине ноября. Месяц сезона в АХЛ прошел, и я начал думать, что хочу вернуться в Казань. Что стало триггером? Много моментов. Жизненная ситуация заставила вернуться домой. И хоккейная ситуация тоже повлияла», — приводит слова Журавлева Sport24.

Журавлев выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год, в составе которого провел 133 матча и набрал 31 очко (6+25).

Текущий сезон защитник начинал в АХЛ, где провел 14 игр за «Колорадо Иглз».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-27-zhuravlev-o-kolorado-cherez-mesyats-posle-starta-sezona-zakhotel-vernutsya-v-rossiyu
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
2
Обсудить
Читайте также
«Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова
На Украине потребовали запретить отцу Джоковича появляться на трибунах
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково
Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Песков: осужденный из ЧВК «Вагнер» проявил геройство в ходе военной спецоперации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сушко оставил пост генерального директора минского «Динамо»

Журавлев рассказал о возвращении в «Ак Барс»