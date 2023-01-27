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Сегодня, 14:19

Журавлев рассказал о возвращении в «Ак Барс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал о возвращении в казанский клуб после нескольких месяцев в команде НХЛ «Колорадо Эвеланш».

«Я прилетел в Казань еще 30 ноября, но заявили меня только 20 декабря. Где поддерживал форму? Работал с тренером индивидуально, катался и ходил в зал. Конечно, одному сложновато. С командой другие эмоции, другая физическая подготовка. Волновался ли, что не успеют зарегистрировать? Было немного неприятно. Там ведь все на тоненького было. Получилось, что за дней за пять-шесть до дедлайна меня заявили. Я ждал, верил, что все будет хорошо. Первый матч? В некоторых игровых моментах терялся, так как игровой тонус ушел. Когда играешь чаще, то все делаешь быстрее. Но, мне кажется, я быстро пришел в форму. Конечно, сначала в какие-то моменты был ступор: при выходе из-под давления, в начале атаки», — приводит слова Журавлева Sport24.

Он таже рассказал, что продление контракта с «Ак Барсом» на два года не было условием его возвращения.

«Сначала мы подписали контракт до конца сезона. После Нового года мне поступило предложение о новом соглашении, и я принял решение продлить до 2025 года. В Казани шикарные условия, я быстро все решил», — добавил Журавлев.

В нынешнем сезоне 22-летний Даниил Журавлев провел за «Ак Барс» 9 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-27-zhuravlev-o-vozvrashchenii-v-ak-bars-pered-dedlaynom-vse-na-tonenkogo-bylo
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