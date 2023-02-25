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Сегодня, 02:23

Журавлев: «Проводили Зарипова поражением — это не очень хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев отметил, что поражение от «Металлурга» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — плохой результат для прощального матча Даниса Зарипова.

«Проиграли, значит плохой результат. То, что Зарипова проводили таким результатом — это не очень хорошо. Данис — профессионал своего дела. Пять кубков — этим реально все сказано. Большое спасибо ему, что играл с нами. Очень приятно. Зарипов всегда советами помогал. Игровые ситуации разные бывают. Подсказывал, как правильно действовать», — цитирует Metaratings.ru Журавлева.

В текущем сезоне 41-летний Зарипов провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.

Данис Зарипов. Зарипов — все. Почему легендарный игрок закончил с хоккеем посреди сезона?
Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-ak-barsa-zhuravlev-zaripov-professional-svoego-dela-pyat-kubkov-etim-realno-vsyo-skazano-230634/
Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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