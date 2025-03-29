Журналист подарил Ротенбергу рассказы Гайдара после игры с «Динамо»

Журналист на пресс-конференции подарил главному тренеру СКА Роману Ротенбергу сборник рассказов советского детского писателя Аркадия Гайдара.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл московскому «Динамо» (1:2 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Сказка продолжается. От слова СКА. Успеваю ли читать подаренные книги? Мы не отвлекаемся. Плей-офф — это спортивная война. Мы много работаем с командой. Не буду говорить, сколько часов мы смотрим видео. В этом матче все решила одна деталь, мы ее улучшаем. С божьей помощью все получится. Ждем всех в Санкт-Петербурге, всех болельщиков. Родные стены нам помогают», — сказал Ротенберг.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 31 марта и 2 апреля.