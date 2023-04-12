Журова — о словах Гашека: «Он не способен разделять политику и спорт. Это печально»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, который призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных турнирах.

«Это не первое такое высказывание. Видимо, он не может забыть события 1968 года в Чехословакии, поэтому так реагирует. Такая уж генетическая память у Доминика Гашека. Мне кажется, его позиция связана именно с этим. И сейчас, когда можно говорить о русских все что угодно, он решил оторваться. Что поделать, к сожалению, у Доминика все под одну гребенку, он не способен разделять политику и спорт. Это печально», — приводит RT слова Журовой.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.