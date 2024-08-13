Зинэтула Билялетдинов больше не будет работать главным тренером

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Заслуженный тренер России по хоккею Зинэтула Билялетдинов рассказал, что больше не намерен работать главным тренером.
Последним местом работы специалиста на этой должности был «Ак Барс», который Билялетдинов возглавил в декабре 2022 года. В сезоне КХЛ-2022/23 казанский клуб под его руководством вышел в финал Кубка Гагарина. В марте 2024 года 69-летний специалист объявил о том, что не станет продлевать контракт с клубом.
«Нет, по-моему я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
Билялетдинов выигрывал чемпионат России с московским «Динамо» в 2000 году, а также становился трехкратным обладателем Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Также тренер возглавлял сборную России с 2004 по 2005 год и с 2011 по 2014 год. В 2012 году национальная команда под его руководством выиграла чемпионат мира.