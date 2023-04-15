Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: «У ЦСКА были затяжные серии? Сейчас это уже не имеет значения»

Сегодня, 12:33
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии против ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
— У ЦСКА все серии были затяжными. Это плюс для вас?
— Сейчас уже это не имеет значения. На финал обычно игроки умеют себя мобилизовывать.
— Можете сравнить этот ЦСКА с тем, что был пять лет назад?
— Это немного другая команда. Очень техничные игроки, мобильные, это серьезный соперник.
— Сегодня не было Дыняка, на его месте действовал Глухов.
— Дыняк приболел, пожалели его. Глухов тренируется, но нельзя сказать, что он в полном порядке.
Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля, начало — в 19.30 (мск).