Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:33

Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: «У ЦСКА были затяжные серии? Сейчас это уже не имеет значения»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии против ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

— У ЦСКА все серии были затяжными. Это плюс для вас?

— Сейчас уже это не имеет значения. На финал обычно игроки умеют себя мобилизовывать.

— Можете сравнить этот ЦСКА с тем, что был пять лет назад?

— Это немного другая команда. Очень техничные игроки, мобильные, это серьезный соперник.

— Сегодня не было Дыняка, на его месте действовал Глухов.

— Дыняк приболел, пожалели его. Глухов тренируется, но нельзя сказать, что он в полном порядке.

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
Шипачев: «ЦСКА считают фаворитом финала Кубка Гагарина? В «Ак Барсе» на это не обращают внимания»
Казанский: «В финале Кубка Гагарина с точки зрения тренерского опыта отдал бы предпочтение «Ак Барсу»
Радулов рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина против ЦСКА
Экс-арбитр Зайцев высказался о судействе в серии «Ак Барс» — «Авангард»
Коньков заявил, что считает равными шансы ЦСКА и «Ак Барса» на завоевание Кубка Гагарина
СКА переродился, но снова не дошел до Кубка. Какой будет команда из Питера в следующем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипачев: «ЦСКА считают фаворитом финала Кубка Гагарина? В «Ак Барсе» на это не обращают внимания»